Η Εθνική πόλο γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υποδέχτηκε την ομάδα του Χάρη Παυλίδη στο αεροδρόμιο
Οι αθλήτριες της Εθνικής πόλο γυναικών
Οι αθλήτριες της Εθνικής πόλο γυναικών με το χάλκινο μετάλλιο/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική πόλο γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την επιτυχία της κατάκτησης της τρίτης θέσης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Έξι μήνες μετά το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα η Εθνική πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο στο ευρωπαϊκό και ο Χάρης Παυλίδης σε δηλώσεις του, τόνισε ότι τους έχει αφήσει μία πικρία ο χαμένος ημιτελικός, όπως και η Ελευθερία Πλευρίτου. 

 

 

Την σπουδαία Εθνική πόλο γυναικών υποδέχτηκε ο Γιάννης Βρούτσης και ο Γιώργος Μαυρωτάς για να συγχαρούν όλα τα μέλη για το 6ο μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Γιάννης Βρούτσης συγχαίρει την Εθνική πόλο γυναικών
Ο Γιάννης Βρούτσης συγχαίρει την Εθνική πόλο γυναικών/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

ethniki polo

Αθλήτριες της Εθνικής πόλο γυναικών
Αθλήτριες της Εθνικής πόλο γυναικών/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Όλες οι αθλήτριες έδειχναν χαρούμενες και φορούσαν το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος, εμφανώς περήφανες για ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα.

