Η Εθνική πόλο γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την επιτυχία της κατάκτησης της τρίτης θέσης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Έξι μήνες μετά το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα η Εθνική πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο στο ευρωπαϊκό και ο Χάρης Παυλίδης σε δηλώσεις του, τόνισε ότι τους έχει αφήσει μία πικρία ο χαμένος ημιτελικός, όπως και η Ελευθερία Πλευρίτου.

Την σπουδαία Εθνική πόλο γυναικών υποδέχτηκε ο Γιάννης Βρούτσης και ο Γιώργος Μαυρωτάς για να συγχαρούν όλα τα μέλη για το 6ο μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Όλες οι αθλήτριες έδειχναν χαρούμενες και φορούσαν το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος, εμφανώς περήφανες για ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα.