Η Euroleague ανακοίνωσε τις έδρες που θα αγωνιστούν Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Tελ Αβίβ

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ, παρά την εμπόλεμη κατάσταση στην Γάζα- θα αγωνιστούν κανονικά στην Euroleague της νέας περιόδου, έχοντας όμως διαφορετικές έδρες.

Η Euroleague -με ανακοίνωσή της- ενημέρωσε πως η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα δίνει τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της στη Βουλγαρία και στην “Arena 8888” της Σόφιας.

Παράλληλα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδέχεται τους αντιπάλους της στη “Aleksandar Nikolic Hala” του Βελιγραδίου, εκεί δηλαδή που αγωνιζόταν και πέρυσι. Η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, η οποία μετέχει στο Εurocup, θα αγωνίζεται στο “Ranko Zeravica Sports Hall” επίσης του Βελιγραδίου.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για κάποιους αγώνες θα μετακομίζει στην “Arena Botevgrad”, όταν δηλαδή δεν θα είναι διαθέσιμη η “Arena 8888”.