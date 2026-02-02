Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 26η αγωνιστική της Euroleague
Ο διαιτητής Μπελόσεβιτς
Ο διαιτητής Μπελόσεβιτς σε αγώνα της Euroleague (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Νέα “διαβολοβδομάδα” ξεκινάει στη Euroleague, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται αρχικά κόντρα στην Dubai BC και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, για την οποία έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές όλων των παιχνιδιών.

Στο Dubai BC – Ολυμπιακός λοιπόν, θα βρεθούν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάνουελ Ατάρντ (Ιταλία), ενώ στο Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, διαιτητές θα είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).

Οι δύο “αιώνιοι” του ελληνικού μπάσκετ θα αγωνιστούν αύριο Τρίτη στα πρώτα ματς της Euroleague, αντιμετωπίζοντας στη συνέχεια, ο μεν Παναθηναϊκός την Παρτιζάν, ο δε Ολυμπιακός τη Βίρτους Μπολόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
89
81
78
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo