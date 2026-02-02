Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

Νέα “διαβολοβδομάδα” ξεκινάει στη Euroleague, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται αρχικά κόντρα στην Dubai BC και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, για την οποία έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές όλων των παιχνιδιών.

Στο Dubai BC – Ολυμπιακός λοιπόν, θα βρεθούν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάνουελ Ατάρντ (Ιταλία), ενώ στο Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, διαιτητές θα είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).

Οι δύο “αιώνιοι” του ελληνικού μπάσκετ θα αγωνιστούν αύριο Τρίτη στα πρώτα ματς της Euroleague, αντιμετωπίζοντας στη συνέχεια, ο μεν Παναθηναϊκός την Παρτιζάν, ο δε Ολυμπιακός τη Βίρτους Μπολόνια.