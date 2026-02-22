Αθλητικά

Η Euroleague αποθέωσε τον Γκραντ: «Κρατάει ζωντανή μία χαμένη τέχνη»

Η ικανότητα του Αμερικανού στα σουτ μέσης απόστασης ανάγκασε τη Euroleague να τον αποθεώσει
Ο Γκραντ
Ο Γκραντ σε καλάθι μέσης απόστασης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού είναι από τους καλύτερους παίκτες στη Euroleague στα σουτ μέσης απόστασης έχοντας πετύχει πάρα πολλά τα 2,5 χρόνια που παίζει στο «τριφύλλι».

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό του mid range σουτ να είναι αυτό που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center.

«Κάποιοι θα έλεγαν μία χαμένη τέχνη, όμως ο Τζέριαν Γκραντ την κρατάει ζωντανή», έγραψε η Euroleague στην ανάρτηση που έκανε για να αποθεώσει τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού.

 

 

Ο Γκραντ ήταν καταλυτικός και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που χάρισε το Κύπελλο Ελλάδας στον Παναθηναϊκό, και μάλιστα στην τέταρτη περίοδο πέτυχε δύο καλάθια μέσης απόστασης για να «καθαρίσει» την υπόθεση τίτλος για το «τριφύλλι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
146
97
69
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo