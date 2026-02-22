Η Euroleague αποθέωσε τον Γκραντ: «Κρατάει ζωντανή μία χαμένη τέχνη»

Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού είναι από τους καλύτερους παίκτες στη Euroleague στα σουτ μέσης απόστασης έχοντας πετύχει πάρα πολλά τα 2,5 χρόνια που παίζει στο «τριφύλλι».

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό του mid range σουτ να είναι αυτό που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center.

«Κάποιοι θα έλεγαν μία χαμένη τέχνη, όμως ο Τζέριαν Γκραντ την κρατάει ζωντανή», έγραψε η Euroleague στην ανάρτηση που έκανε για να αποθεώσει τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού.

A lost art, some would say but @JerianGrant is keeping it alive#EveryGameMatters pic.twitter.com/jzUw2tWKXp — EuroLeague (@EuroLeague) February 22, 2026

Ο Γκραντ ήταν καταλυτικός και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που χάρισε το Κύπελλο Ελλάδας στον Παναθηναϊκό, και μάλιστα στην τέταρτη περίοδο πέτυχε δύο καλάθια μέσης απόστασης για να «καθαρίσει» την υπόθεση τίτλος για το «τριφύλλι».