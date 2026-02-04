Αθλητικά

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Ενγκολό Καντέ

Σούπερ κίνηση από την τουρκική ομάδα
Ο Ν' Γκολό Καντέ
AP Photo/Christophe Ena, file

Μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία ο Ενγκολό Καντέ αποχώρησε από την Αλ Ιτιχάντ και επέστρεψε στην Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Ο Καντέ είχε δύο γεμάτες σεζόν στη Saudi Pro League, παίζοντας 44 αγώνες στην πρώτη του χρονιά (4 γκολ, 6 ασίστ) και 35 την περασμένη (4 γκολ, 4 ασίστ), ενώ παρέμεινε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας από τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Ο 34χρονος πρώην σταρ της Τσέλσι είχε αρκετές προτάσεις, αλλά η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να τον αποκτήσει.

«Κάποιες ιστορίες μπορεί να πάρουν χρόνο, αλλά δεν μένουν ανεκπλήρωτες», έγραψαν στο X οι άνθρωποι του συλλόγου.

