Η FIBA είδε το τρίποντο του Αντετοκούνμπο στο Γεωργία – Ελλάδα και «φώναξε» να δώσουν στην εθνική τον τίτλο του Eurobasket

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε από το… χέρι την Εθνική Ελλάδας και στην αναμέτρηση κόντρα στη Γεωργία (94-53) και την οδήγησε στην επόμενη φάση του Eurobasket.

Η προσήλωση στην άμυνα για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ήταν αυτή που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην Εθνική Ελλάδας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει και στο 3ο ματς της γαλανόλευκης στο Ευρωμπάσκετ, “μετρώντας” 27π. (με 1/1τρ.), 8ρ., 4ασ., 2κλ. και μόλις 1 λάθος.

Μάλιστα, η FIBA εστίασε σε αυτό το μοναδικό -και εύστοχο- τρίποντο που επιχείρησε στον αγώνα ο “Greek freak”. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το πρώτο του τρίποντο στο Eurobasket 2025 και το έβαλε από τη γωνία στη γ’ περίοδο μετά από ασίστ του Ντίνου Μήτογλου.

Η FIBA “υποκλίθηκε” στον Αντετοκούνμπο, γράφοντας: “Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλώς δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;”

Εάν τα βάζει ο Αντετοκούνμπο και από το τρίποντο -θα σκέφτηκε η FIBA- τότε ο τίτλος δύσκολα δεν θα πάει στα χέρια της Ελλάδας. Μακάρι, ο “Greek freak” και οι παίκτες της Εθνικής, να την επιβεβαιώσουν.