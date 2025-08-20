Η FIBA θυμήθηκε το Ελλάδα – Γαλλία στο Eurobasket 2005 και την θρυλική πρόκριση της εθνικής μπάσκετ στον τελικό

Βρισκόμαστε προ των πυλών του Eurobasket 2025 και η FIBA κάνει αρκετές αναδρομές στο παρελθόν της διοργάνωσης, με την Εθνική μπάσκετ να έχει τη δική της θέση στη “λαμπερή” ιστορία του θεσμού.

Ο ημιτελικός της Εθνικής μπάσκετ με την Γαλλία στο Eurobasket 2005, είναι ένα από τα πλέον επικά παιχνίδια της εθνικής. Η FIBA στο πλαίσιο των “ Uncovered Series” μίλησε με τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Μπόρις Ντιό για εκείνο το μεγάλο παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επική ανατροπή και το τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη έχουν μείνει σε όλους χαραγμένο στην μνήμη όλων. “ Σχεδιάσαμε μία επίθεση, αλλά έχει να κάνει και με την αντίδραση της άμυνας. Ο Νίκος έκανε την κίνηση, η άμυνα αντέδρασε, ο Δημήτρης Διαμαντίδης πήγε ακριβώς στη θέση που δουλεύαμε και Δόξα Τω Θεώ σκόραρε αυτό το απίστευτο καλάθι”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Παπαλουκάς.

“Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο ήταν η “Νέμεσις” μας. Ήταν η καλύτερη άμυνα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, που έχω παίξει συνολικά στην καριέρα μου. Ήταν φανταστικοί στο να ελέγχουν το τέμπο (σ.σ. του αγώνα).Ήταν μια από τις πιο σκληρές ήττες που είχαμε υποστεί ως εθνική Γαλλίας” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπορίς Ντιό.