Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ο Βεργέτης διαιτητής στο Ολυμπιακός – Βόλος

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα προσεχή παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Βεργέτης θα διευθύνει στο Φάληρο το Ολυμπιακός – Βόλος, ο Τσέτσιλας θα βρεθεί στην Κρήτη για το ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης, ενώ ο Τζήλος θα “σφυρίξει” στο Αστέρας Τρίπολης – Άρης.

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Οι ορισμοί στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

21:45 Ολυμπιακός – Βόλος

Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ντάουλας, VAR: Γιουματζίδης, Ματσούκας)

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Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

Τσέτσιλας (Μπαλιάκας, Παπαδοπουλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Πουλικίδης, Φίτσας)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:45 Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Τζήλος (Κομισοπούλου, Βαλιώτης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαπέτρου)