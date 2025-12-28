Η Φωτεινή Τριχά αναδείχθηκε κορυφαία πολίστρια στον κόσμο για το 2025

Νέα μεγάλη διάκριση για το ελληνικό πόλο! Η Φωτεινή Τριχά ψηφίσθηκε ως η κορυφαία αθλήτρια υδατοσφαίρισης του κόσμου για το 2025.

Μια μοναδική επιβράβευση της ίδιας ασφαλώς αλλά και σύσσωμης της ελληνικής υδατοσφαίρισης στη… δύση μιας ονειρεμένης χρονιάς όπου η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και στο World Cup στην Κίνα.

Η Φωτεινή Τριχά, βασικό μέλος της «χρυσής» μας ομάδας, αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στη Σιγκαπούρη (με 25 τέρματα) που συμπλήρωσε την τεράστια επιτυχία.

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», δήλωσε αρχικά η Φωτεινή Τριχά στην World Aquatics.

Και συμπλήρωσε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου για το 2025 ήταν και η αρχηγός της «χρυσής» εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2011 που επίσης η Ελλάδα ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του παγκόσμιου γυναικείου πόλο, κορυφαία παίκτρια του κόσμου είχε αναδειχτεί η Αλεξάνδρα Ασημάκη.

Κορυφαίος πολίστας αναδείχθηκε ο Ισπανός, Άλβαρο Γρανάδος. Υποψήφιος στην κορυφαία πεντάδα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης.