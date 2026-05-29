Η φωτογραφία του Ναδάλ με τον Φέντερερ που έγινε viral και τα σχόλια για την εμφάνιση του Ισπανού θρύλου του τένις

Κάθε φορά που ο Ράφα Ναδάλ συναντιέται με τον Ρότζερ Φέντερερ, τα social media παίρνουν… φωτιά, με τους fans των δυο θρύλων του τένις να ρίχνουν “βροχή” τα μηνύματα αγάπης. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά.

Η τελευταία φωτογραφία του Ράφα Ναδάλ με τον Ρότζερ Φέντερερ, είχε και ακόμα έναν ακόμα λόγο που τράβηξε την προσοχή όλων και είχε να κάνει με το παρουσιαστικό του Ισπανού.

“Δείτε ποιον βρήκα στην Μαδρίτη” έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης των δύο θρύλων του τένις, ο Ναδάλ, με τον Ισπανό να δείχνει εμφανώς αδυνατισμένος (έχοντας χάσει μυϊκή μάζα) δίπλα στον Ρότζερ Φέντερες, ο οποίος μοιάζει να μην έχει περάσει ημέρα από πάνω του, από τη στιγμή που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Ο Ράφα Ναδάλ αποσύρθηκε από τα γήπεδα του τένις τον Νοέμβριο του 2024, ήταν εμφανώς αλλαγμένος σε σχέση με τον μυώδη αθλητή που κυριαρχούσε στα κορτ.

“Δείτε πόσα κιλά έχασε σε λίγους μήνες ο Ράφα. Έχει γίνει σιλφίδα” έγραψε ένας χρήστης των social media. “Ο Φέντερερ εξακολουθεί να φαίνεται καλός, γίνεται 45 σε λίγους μήνες, έχει φροντίσει καλά το σώμα του όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, ο Ναδάλ φαίνεται λίγο αδύνατος και γερασμένος, ελπίζω μόνο να μην έχει προκαλέσει κάποια μακροπρόθεσμη βλάβη στην υγεία του μετά την καριέρα του στο τένις” έγραψε ένας άλλος.

Μάλιστα, υπήρξε ακόμα και σχόλιο για να… επιστρέψει πίσω ο μυώδη Ναδάλ. Στα σχόλια αυτά απάντησε ο αρθρογράφος του Yahoo Sports, Νταν Γόλκεν, κάνοντας λόγο για παράλογες αναρτήσεις.

“Όταν κάποιος αποσύρεται από επαγγελματίας αθλητής, το σώμα του δεν μοιάζει πλέον με το σώμα ενός τέτοιου, επειδή δεν περνάει όλο του τον χρόνο ως επαγγελματίας αθλητής. Αυτό δεν είναι περίπλοκο” ανέφερε.