Η Γερμανία νίκησε 4-3 με ανατροπή την Ελβετία: Τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων

Η Γερμανία και η Ολλανδία έφτασαν σε μεγάλες νίκες με ανατροπή κόντρα σε Ελβετία και Νορβηγία, ενώ η Ουρουγουάη “έκλεψε” την ισοπαλία στο 90+4′ από την Αγγλία.

Το βράδυ της Παρασκευής (27/03) περιλάμβανε αρκετές διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις, με τα γκολ να πέφτουν… βροχή.

Στο πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της ημέρας, η Γερμανία νίκησε εκτός έδρας την Ελβετία με 4-3, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Πρωταγωνιστής ήταν ο Βιρτς, ο οποίος είχε συμμετοχή και στα τέσσερα γκολ των “πάντσερ”, σκοράροντας δύο φορές και μοιράζοντας άλλες δύο ασίστ.

Η Ουρουγουάη πήρε ισοπαλία 1-1 από την Αγγλία, με τον Βαλβέρδε να ευστοχεί σε πέναλτι στο 90+4’, απαντώντας στο γκολ του Γουάιτ στο 81’.

Η Ολλανδία επικράτησε της Νορβηγίας με ανατροπή (2-1) με τα γκολ των Φαν Ντάικ και Ρέιντερς. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σκέλντερουπ στο 24′.

Τέλος, η Ισπανία επικράτησε της Σερβίας με 3-0 με τον Ογιαρθάμπαλ να σκοράρει δύο φορές και τον Μουνιόθ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.