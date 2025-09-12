Η Γερμανία θέλει να γράψει ιστορία στο Eurobasket 2025 φτάνοντας στο μπασκετικό double

Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, νίκησε με 98-86 την πρωτάρα σε ημιτελικό οποιασδήποτε διοργάνωσης Φινλανδία και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ. Αυτή είναι η τρίτη συμμετοχή της Γερμανίας σε τελικό Ευρωμπάσκετ, μετά από εκείνον του 1993 όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και του 2005 στο Βελιγράδι, όταν ηττήθηκε από την εθνική Ελλάδας.

Ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Γερμανία κυνηγά αυτή τη στιγμή την είσοδό της σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ χωρών! Η παρέα του Φρανζ Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ έχει μπροστά της την ιστορική ευκαιρία να κατακτήσει το Ευρωμπάσκετ, μετά το Μουντομπάσκετ!

Η πρώτη χώρα που το έκανε ήταν η Σοβιετική Ένωση και μάλιστα δύο φορές το 1967 (και τις δύο διοργανώσεις) και το 1981 (Ευρωμπάσκετ) και 1982 (Μουντομπάσκετ).

Η Γιουγκοσλαβία κατάφερε να κατακτήσει το νταμπλ τέσσερις φορές από το 1977 μέχρι το 2002 – από το 1991 και μετά ως Σερβία και Μαυροβούνιο – ενώ, η Ισπανία ήταν η πιο πρόσφατη χώρα που εντάχθηκε σε αυτό το γκρουπ με την κατάκτηση του Μουντομπάσκετ το 2019 και του Ευρωμπάσκετ το 2022.