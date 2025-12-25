Αθλητικά

Η Γκρέμιο και ο ατζέντης του Τετέ μίλησαν για να κάνουν πρόταση δανεισμού στον Παναθηναϊκό

Η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε φαίνεται να είναι έτοιμη να κάνει πρόταση στο «τριφύλλι»
Τετέ
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Τετέ είναι στο στόχαστρο της Γκρέμιο και μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία ο ατζέντης του μίλησε με τους ιθύνοντες της ομάδας για να καταθέσουν πρόταση στον Παναθηναϊκό.

Η Γκρέμιο θέλει να κάνει δικό της τον Τετέ από τον Ιανουάριο και ο ατζέντης του, Πάμπλο Μπουένο θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει την πρόταση της Γκρέμιο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Το δημοσίευμα μιλά για πρόταση δανεισμού για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ των πρασίνων. Η Γκρέμιο είναι διατεθειμένη να πληρώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό και θέλει να μπει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αλλαγές στο ρόστερ του «τριφυλλιού» αναμένεται να είναι αρκετές και ίσως να γίνει η αρχή με την αποχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Αθλητικά
