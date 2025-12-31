Η Γκρέμιο πούλησε εξτρέμ με 10 εκατομμύρια ευρώ και «βλέπει» τον Τετέ του Παναθηναϊκού για αντικαταστάτη

Εδώ και λίγες ημέρες έχουν “φουντώσει” τα σενάρια για επιστροφή του Τετέ στην Γκρέμιο και η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε έχει πλέον γεμάτα τα ταμεία της, για να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα Μέσα, η Γκρέμιο πούλησε τον 19χρονο μεσοεπιθετικό Άλισον στην Άστον Βίλα για 10 εκατομμύρια ευρώ, συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, με αποτέλεσμα να έχει πια τη δυνατότητα να… χτυπήσει την πόρτα του Παναθηναϊκού για τον Τετέ.

Οι “πράσινοι” εμφανίζονται να έχουν ήδη απορρίψει πρόταση δανεισμού του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ζητώντας πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν, αλλά η Γκρέμιο μπορεί πλέον να καλύψει τις απαιτήσεις τους.