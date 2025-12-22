«Η Γκρέμιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Τετέ του Παναθηναϊκού» γράφουν στη Βραζιλία

Η Γκρέμιο στη Βραζιλία φαίνεται ότι ονειρεύεται την επιστροφή του Τετέ στην ομάδα από την οποία άρχισε την καριέρα του και δημοσίευμα τη θέλει να έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο Τετέ αγωνίζεται ως βασικός στον Παναθηναϊκό και με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, αλλά το Zero Hora υποστηρίζει ότι η Γκρέμιο αναζητά παίκτη για τη θέση “10” και βρίσκεται σε επαφές με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του “τριφυλλιού”, έχοντας εδώ και καιρό συνομιλίες με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ο Τετέ είχε αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Γκρέμιο, αλλά έφυγε σε ηλικία μόλις 19 ετών για την ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου είχε προπονητή τον Λουίς Κάστρο, νυν τεχνικό της βραζιλιάνικης ομάδας, η οποία και εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωσή του.