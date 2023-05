Ο Κρις Κνολ πάλεψε με δεκάδες χούλιγκαν της Άλκμααρ προκείμενου να τους αποτρέψει να επιτεθούν σε μέλη των οικογενειών των παικτών της Γουέστ Χαμ και τα “σφυριά” θέλησαν να ευχαριστήσουν τον συγκεκριμένο οπαδό.

Ο 58χρονος Κρις Κνολ αποκαλείται πλέον “ο άγγελος του Άλκμααρ” από τους φίλους της Γουέστ Χαμ και η ομάδα θέλησε να τον τιμήσει την ηρωική του κίνηση, προσφέροντάς του μία πρόσκληση για τον τελικό του Conference League κόντρα στην Φιορεντίνα (7/6, 22:00).

Θυμίζουμε ότι οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας έριξαν ένα προστατευτικό διαχωριστικό και επιτέθηκαν στους φίλους της Γουέστ Χαμ που κάθονταν σ’ ένα δεσμευμένο τμήμα πίσω από τον πάγκο της δικής τους ομάδας στο «AZ Stadium».

Ακολούθησαν συμπλοκές, όπου παίκτες της Γουέστ Χαμ, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Ντέκλαν Ράις, προσπάθησαν να επέμβουν, με αρκετούς να τρέχουν να βοηθήσουν συγγενείς και φίλους που απειλούνταν. Ο οπαδός Κρις Κνολ έσπευσε να βοηθήσει και πάλεψε με δεκάδες χούλιγκαν της Άλκμααρ.

