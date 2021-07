Η Ίντερ παρουσίασε τη νέα πρωτότυπη της φανέλα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας, σε συνεργασία με τη Nike, έφτιαξαν μια φανέλα που παραπέμπει σε… φίδι. Στη νέα εμφάνιση δεν πρωταγωνιστεί το μαύρο χρώμα, μιας και οι ρίγες που σχηματίζονται είναι μπλε και πιο σκούρο μπλε και το σήμα της ομάδας χρυσό.

«Το φίδι αλλάζει το δέρμα του ώστε να είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις στον ορίζοντα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκαλύπτουμε την εντός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν», αναφέρει το μήνυμα της Ίντερ.

Δείτε την πρωτότυπη φανέλα της:

👕| MAGLIA



The New Skin of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22. ⚫🔵

#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/J0Az390HLF