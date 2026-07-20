Η Ισπανία που έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του Μουντιάλ και ο MVP Ρόδρι που μπήκε σε μια «λαμπερή» λίστα ποδοσφαιριστών

Η Ισπανία κατάφερε να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2010, όταν είχε κατακτήσει το Μουντιάλ στη Νότια Αφρική και με το γκολ του Τόρες στο 106′ της παράτασης να επικρατήσει 1-0 της Αργεντινής και να ανέβει για 2η φορά στην ιστορία της στην κορυφή του κόσμου. Με τον Ντελ Μπόσκε στο τιμόνι, η “ρόχα” είχε κατακτήσει εκείνο το Μουντιάλ με ένα αήττητο σερί 12 αγώνων. Δεν είχαν χάσει από τον Ιούνιο του 2009, όταν οι ΗΠΑ τους νίκησαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών.

Αυτή την φορά, η Ισπανία με τον Ντε Λα Φουέντε στον πάγκο της συμπλήρωσε 38 ματς χωρίς ήττα! Προσπέρασε έτσι το ρεκόρ των 37 αγώνων της Ιταλίας ως αήττητη από 2018 έως το 2021. Το αήττητο ρεκόρ της Ισπανίας ξεκίνησε μετά την τελευταία ήττα της σε φιλικό στις 22 Μαρτίου 2024 (1-0 από την Κολομβία) κι έκτοτε ακολούθησαν η κατάκτηση του EURO 2024, η πορεία στο Nations League, τα προκριματικά και τα φιλικά της διετίας 2025-2026 και τα 8 ματς στο Μουντιάλ 2026, όπου είχε 7 νίκες και μία ισοπαλία

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Παράλληλα, η Ισπανία έγινε η μοναδική ομάδα που είναι κάτοχος του παγκοσμίου Κυπέλλου, σε άνδρες και γυναίκες, κάνοντας αυτό το μοναδικό “νταμπλ”.

Την ίδια στιγμή, ο MVP του Μουντιάλ του 2026, Ρόδρι, κατάφερε κάτι σπάνιο. Ο μέσος της Ισπανίας έγινε μόλις ο 11ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το UEFA Champions League και τη Χρυσή Μπάλα (Ballon d’Or).

Πριν από δύο χρόνια, ο Ρόδρι έγινε ο πρώτος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι που κάνει δική του τη Χρυσή Μπάλα, μετά την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου τίτλου της Premier League από τους «Πολίτες» και την κατάκτηση του EURO 2024 με την Ισπανία.

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Είχε προηγηθεί η εκπληκτική σεζόν 2022/23, όταν ο Ρόντρι σημείωσε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Champions League, όπου η Σίτι νίκησε την Ίντερ με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη, κατακτώντας για πρώτη φορά το τρόπαιο και ολοκληρώνοντας το ιστορικό τρεμπλ.

Με αυτές τις επιτυχίες, ο Ισπανός μέσος συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους μόλις έντεκα ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει και τις τρεις κορυφαίες διακρίσεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον ήταν ο πρώτος που πέτυχε αυτό το μοναδικό επίτευγμα. Ακολούθησαν οι Γερμανοί Γκερντ Μίλερ και Φραντς Μπεκενμπάουερ, καθώς και ο Ιταλός ήρωας του Μουντιάλ του 1982, Πάολο Ρόσι. Οι Ζινεντίν Ζιντάν και Ριβάλντο προστέθηκαν στη λίστα το 2002 και το 2003 αντίστοιχα, ενώ οι συμπατριώτες του Ριβάλντο, Ροναλντίνιο και Κακά, ακολούθησαν το 2006 και το 2007.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο Λιονέλ Μέσι έγινε το ένατο μέλος της ξεχωριστής αυτής λίστας μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή απέναντι στη Γαλλία, ενώ ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ έγινε ο δέκατος το 2025. Πλέον, ο Ρόντρι προστίθεται και αυτός σε αυτήν τη σπουδαία “παρέα”, έπειτα από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία.