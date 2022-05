Μπασκετικό MasterClass από τον Τζίμι Μπάτλερ στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Μπόστον Σέλτικς (118-107), στο πρώτο ματς των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ.

Το “αστέρι” του Τζίμι Μπάτλερ “έλαμψε” για μια ακόμα φορ΄λα. Η ηγέτης των Χιτ οδήγησε την ομάδα του Μαϊάμι στη νίκη επί των Μπόστον Σέλτικς (118-107) και στο 1-0 στη σειρά των τελικών της Ανατολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζίμι Μπάτλερ έκανε… όργια στο “FTX Arena”. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ / σμολ φόργουορντ πέτυχε 41 πόντους (27 στο δεύτερο ημίχρονο), ενώ είχε 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, σε 41:20.

Μάλιστα, ο ηγέτης των Μαϊάμι Χιτ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των play off του ΝΒΑ που καταγράφει τη συγκεκριμένη επίδοση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος που είχε πετύχει κάτι ανάλογο ήταν ο Λεμπρον Τζέιμς, στις 16/6/2016, στους τελικούς των play off κόντρα στους Γουόριορς. Ο “Βασιλιάς” -με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς- είχε σημειώσει 41 πόντους, με 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ, στην επικράτηση της ομάδας του.

Jimmy Butler joins LeBron James as the only players with 40+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, 4+ steals and 3+ blocks in a playoff game. #NBA75



Jimmy Butler: 41 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL, 3 BLK pic.twitter.com/LLX79fckWc