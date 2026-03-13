Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον Άρη Betsson για τη GBL μετά τη δολοφονία του 20χρονου

Ο «δικέφαλος» εξέδωσε ανακοίνωση για αναβολή του αγώνα με τους κίτρινους για την 21η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος
Μονομαχία στο παιχνίδι της GBL, Άρης Betsson - ΠΑΟΚ/ (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική της GBL (14/3, 18:15) και σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, αφού πρώτα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, ζήτησαν την αναβολή του αγώνα.

«Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του «δικεφάλου», ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson», έγραψαν οι Θεσσαλονικείς στην ανακοίνωση σχετικά με τη δολοφονία με μαχαίρι του 20χρονου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson».

