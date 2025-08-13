Η Καϊσέρισπορ ενδιαφέρεται για τον Φεντερίκο Τσάλοφ του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τους Τούρκους

Ενδιαφέρον από την Τουρκία φαίνεται πως συγκεντρώνει ο Φέντορ Τσάλοφ, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για επίσημη πρόταση δανεισμού από την Καϊσέρισπορ προς τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντούογλου η τουρκική ομάδα έχει ήδη προσεγγίσει τη διοίκηση τον ΠΑΟΚ για τον 27χρονο Ρώσου επιθετικό. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, πάντως, επιβεβαιώνεται μεν το ενδιαφέρον της Καϊσέρισπορ, ωστόσο διαψεύδεται πως υπάρχει στα χέρια τους κάποια επίσημη πρόταση αυτή τη στιγμή.

Ο Τσάλοφ, που βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, παραμένει βασικό «εργαλείο» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ειδικά από τη στιγμή που ο Γιώργος Γιακουμάκης – η πιο πρόσφατη μεταγραφή – δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% της φυσικής του κατάστασης. Έτσι, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, το επιθετικό δίδυμο Τσάλοφ-Μύθου αναμένεται να σηκώσει το βάρος στην κορυφή της επίθεσης.

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να δει θετικά μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Τσάλοφ, εφόσον προκύψει επίσημη και ικανοποιητική πρόταση, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε μεταγραφής.