Η Καλαμάτα έκανε φιέστα ανόδου στη Super League με νίκη επί του Ολυμπιακού Β’

Η Καλαμάτα πανηγύρισε με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια μετά από 26 χρόνια.

Το πάρτι ανόδου στη Super League συνδυάστηκε με νίκη επί του Ολυμπιακού Β’ στην Παραλία, καθώς η Καλαμάτα επικράτησε με 1-0 μπροστά στους χιλιάδες φιλάθλους της που γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο για να πανηγυρίσουν την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια.

Το χρυσό γκολ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέτυχε ο Χοσέτε Μιράντα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του αγώνα, με ολόκληρη την πόλη να κινείται στους ρυθμούς της Μαύρης Θύελλας, η οποία τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League.