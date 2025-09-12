Η Καρδίτσα αντικατέστησε τον Παναθηναϊκό στο Super Cup – Το πρόγραμμα της διοργάνωσης



Ο Παναθηναϊκός θα απουσιάζει από το Super Cup, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα γίνει στη Ρόδο. Η Καρδίτσα είναι η ομάδα που αντικατέστησε τους «πράσινους».

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα θα είναι οι τέσσερις διεκδικητές της διοργάνωσης, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το απόλυτο φαβορί, εξαιτίας και της απουσίας του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 20:00: Ο Μεγάλος Τελικός

Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.