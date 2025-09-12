Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Καρδίτσα αντικατέστησε τον Παναθηναϊκό στο Super Cup – Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Οι τέσσερις ομάδες του Super Cup
μπάλα μπάσκετ
Μία μπάλα μπάσκετ /(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)


Ο Παναθηναϊκός θα απουσιάζει από το Super Cup, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα γίνει στη Ρόδο. Η Καρδίτσα είναι η ομάδα που αντικατέστησε τους «πράσινους».

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα θα είναι οι τέσσερις διεκδικητές της διοργάνωσης, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το απόλυτο φαβορί, εξαιτίας και της απουσίας του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα 

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 20:00: Ο Μεγάλος Τελικός

Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo