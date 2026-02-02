Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μαζί με το γιο της

Συμβαίνει τώρα:
Η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τη γέννηση του γιου της και τον είχε στο πλευρό της σε ρόλο… προπονητή, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και η παγκόσμια ομοσπονδία.

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Κατερίνα Στεφανίδη έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για 511 ημέρες, λόγω της εγκυμοσύνης της και της γέννησης του γιου της, με το πρώτο της ματς να διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Η κορυφαία Ελληνίδα άλτρια του επί κοντώ έκανε καλύτερο άλμα στα 4,10 μέτρα και κατέκτησε την έκτη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Νέας Υόρκης, δηλώνοντας ότι στόχος της είναι πλέον το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη World Athletics (@worldathletics)

Η ίδια η Στεφανίδη ανέβασε στο instagram και σχετικές φωτογραφίες από τον αγώνα της, έχοντας δίπλα της το σύζυγό της και τον γιο της, με την παγκόσμια ομοσπονδία να τις δημοσιεύει επίσης, γράφοντας: “Νέος προπονητής στο πλάνο. Χαρούμενοι που σε ξαναβλέπουμε Κατερίνα Στεφανίδη. Η Ολυμπιονίκης του 2016 επέστρεψε στη δράση αφού καλωσόρισε το μωρό της πέρυσι”.

