Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο «Καραϊσκάκης» για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026) η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε στο φαληρικό γήπεδο λίγο μετά τις 20:30, με τον διευθύνων σύμβουλο της Alter Ego Media, Γιάννη Βρέντζο να την υποδέχεται. Ακολούθως, οδηγήθηκε σε σουίτα του “Καραϊσκάκης”, για να παρακολουθήσει το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Πρόκειται για ακόμη μία από τις εμφανίσεις της κορυφαίας εκπροσώπου των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε μεγάλο αθλητικό γεγονός της χώρας. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επισκέπτεται ξανά γήπεδο, μετά την παρουσία της, τόσο στο ΣΕΦ, όσο και στο Telekom Arena, όπου παρακολούθησε παιχνίδια για την Euroleague.