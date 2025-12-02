Αθλητικά

Η κίνηση αλληλοσεβασμού μεταξύ Μάριου Ηλιόπουλου και Γιώργου Βαρδινογιάννη στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Ο ασπασμός είχαν οι δυο άνδρες στη Λεωφόρο
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (30.11.2025) στη Λεωφόρο, παρακολούθησε από κοντά την ΑΕΚ να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 3-2 και αποχώρησε με… υψωμένη τη γροθιά και θριαμβευτής.

Ένα από τα πιο χαρούμενα βράδια του, κατά τη μικρή του παρουσία στην ηγεσία της ΑΕΚ, με τον ίδιο να διασχίζει -μετά τη λήξη του αγώνα- τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου, για να μπει στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, έχοντας πάντα πάνω του, ένα κασκόλ των “κιτρινόμαυρων”.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε κάθε μέλος της “κιτρινόμαυρης” αποστολής, έβγαλε μια εμπνευσμένη ομιλία και… έφτιαξε κι άλλο τη βραδιά των ποδοσφαιριστών, δίνοντάς τους και ένα μπόνους, για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Πέρα από όλα αυτά, ο Μάριος Ηλιόπουλος συμμετείχε και σε μια από τις πιο “δυνατές” φωτογραφίες που προέκυψαν στο ματς της Λεωφόρου, μαζί με τον Γιώργο Βαρδιονογιάννη.

Ο “Super Mario” βρήκε στα επίσημα της Λεωφόρου τον ιστορικό ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τους δυο άνδρες να αλληλοασπάζονται, σε μια κίνηση αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.

