Η Κλαμπ Μπριζ απέρριψε επίσημη πρόταση για τον Χρήστο Τζόλη από την Κρίσταλ Πάλας

Ο Χρήστος Τζόλης “εκτόξευσε” ξανά την αξία του με τις περσινές εμφανίσεις του με την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο και την Εθνική Ελλάδας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για την απόκτησή του από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με βρετανικό ρεπορτάζ μάλιστα, η Κλαμπ Μπριζ απέρριψε ήδη μία επίσημη πρόταση από την Κρίσταλ Πάλας της Premier League, αλλά η αγγλική ομάδα αναμένεται να επανέλθει με μεγαλύτερη προσφορά για τον Χρήστο Τζόλη.

Οι Βέλγοι εμφανίζονται πάντως να ζητούν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του και δύσκολα θα συναινέσουν φέτος για την παραχώρησή του, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη χώρα τους.