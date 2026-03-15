Η κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη στο Μαϊάμι

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έμαθε αντιπάλους
Η Μαρία Σάκκαρη
REUTERS/Mohammed Salem

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο 1000αρι τουρνουά του Μαϊάμι, θέλοντας να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στη διοργάνωση, προκειμένου να μαζέψει βαθμούς.

Πρώτη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη θα είναι η Αυστριακή Γιούλια Γκράμπχερ, No.79 στον κόσμο. Αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, θα αντιμετωπίσει την Ελίζ Μέρτενς (No.21).

Όποια παίκτρια περάσει στον τρίτο γύρο ενδεχομένως να συναντήσει τη Λίντα Νόσκοβα, ενώ στη φάση των «16» λογικά θα περιμένει η Κόκο Γκοφ.

Ο πιθανός προημιτελικός από αυτή την πλευρά είναι Γκοφ – Ανισιμόβα και η νικήτρια μάλλον θα πέσει πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τρίτη (16/3).

Αθλητικά
