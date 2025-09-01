Η κλήρωση της Super League 2: Το καλεντάρι στους δύο ομίλους

Με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (0.09.2025) η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 2, για τη σεζόν 2025/2026.

Η κληρωτίδα δεν ανέδειξε κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα της Super League 2, με τα φαβορί για την άνοδο να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αστέρα Β’, η Καλαμάτα τη Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β’.

Θυμίζουμε πως το πρωτάθλημα της Super League 2 θα γίνει σε δυο ομίλους, με τον πρωταθλητή από κάθε όμιλο, να κερδίζει στο τέλος της σεζόν την πολυπόθητη άνοδο στην κορυφαία κατηγορία!

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών:

Α όμιλος (πρώτος γύρος)

1η αγωνιστική (14/9/25)

Καμπανιακός-Καβάλα

Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β’

Ηρακλής-Αστέρας Β’

Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα

2η Αγωνιστική (21/9/25)

Καβάλα – Ηρακλής

Νίκη Βόλου – Καμπανιακός

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα

Αστέρας Β’ AKTOR – Νέστος Χρυσ.

ΠΑΟΚ Β’ – Αναγ. Καρδίτσας

3η Αγωνιστική (28/9/25)

Καμπανιακός – Ηρακλής

Αναγ. Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσ. – Καβάλα

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’

Μακεδονικός – Αστέρας Β’ AKTOR

4η Αγωνιστική (5/10/25)

Καβάλα – Μακεδονικός

Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα

Ηρακλής – Νέστος Χρυσ.

Αναγ. Καρδίτσας – Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β’ – Αστέρας Β’ AKTOR

5η Αγωνιστική (12/10/25)

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσ.

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’

ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγ. Καρδίτσας

Αστέρας Β’ AKTOR – Νίκη Βόλου

Μακεδονικός – Ηρακλής

6η Αγωνιστική (19/10/25)

Νίκη Βόλου – Καβάλα

Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’

Αναγ. Καρδίτσας – Αστέρας Β’ AKTOR

Νέστος Χρυσ. – Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός

7η Αγωνιστική (26/10/25)

Καβάλα – Αναγ. Καρδίτσας

Ηρακλής – Νίκη Βόλου

Μακεδονικός – Καμπανιακός

Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσ.

8η Αγωνιστική (2/11/25)

Καμπανιακός – Αστέρας Β’ AKTOR

Αναγ. Καρδίτσας – Ηρακλής

Νέστος Χρυσ. – Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα

ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός

9η Αγωνιστική (9/11/25)

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’

Νίκη Βόλου – Μακεδονικός

Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα

Νέστος Χρυσ. – Αναγ. Καρδίτσας

Αστέρας Β’ AKTOR’ – Καβάλα

Β Όμιλος (πρώτος γύρος)

1η Αγωνιστική (14/9/2025)

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό

Χανιά – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Παναργειακός

Ολυμπιακός Β΄ – Πανιώνιος

Αιγάλεω – Athens Kallithea

2η Αγωνιστική (21/9/2025)

ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη

Χανιά – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Athens Kallithea

Παναργειακός – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄

3η Αγωνιστική (28/9/2025)

Καλαμάτα – Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β΄ – Χανιά

Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό

Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου

Πανιώνιος – Παναργειακός

4η Αγωνιστική (5/10/2025)

ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος

Χανιά – Athens Kallithea

Ηλιούπολη – Αιγάλεω

Ολυμπιακός Β΄ – Καλαμάτα

Ελλάς Σύρου – Παναργειακός

5η Αγωνιστική (12/10/2025)

Καλαμάτα – Αιγάλεω

ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β΄

Πανιώνιος – Ηλιούπολη

Παναργειακός – Χανιά

6η Αγωνιστική (19/10/2025)

Χανιά – ΓΣ Μαρκό

Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου

Ολυμπιακός Β΄ – Παναργειακός

Αιγάλεω – Πανιώνιος

Athens Kallithea – Καλαμάτα

7η Αγωνιστική (26/10/2025)

ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β΄

Ηλιούπολη – Χανιά

Πανιώνιος – Καλαμάτα

Παναργειακός – Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

8η Αγωνιστική (2/11/2025)

Καλαμάτα – Παναργειακός

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη

Αιγάλεω – Χανιά

Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος

9η Αγωνιστική (9/11/2025)

Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου

Χανιά – Πανιώνιος

Ηλιούπολη – Athens Kallithea

Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β΄