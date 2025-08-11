Η Κρίσταλ Πάλας οριστικά στο Conference League της νέας σεζόν

Οριστική είναι πλέον η συμμετοχή της Κρίσταλ Πάλας στο Conference League της νέας αγωνιστικής περιόδου (σεζόν 2025-2026).

Μετά από συνεδρίαση, το CAS αποφάσισε να διατηρήσει την απόφαση της UEFA για “υποβιβασμό” της Κρίσταλ Πάλας -από το Europa στο Conference League- εξαιτίας παραβίασης των κανόνων πολυιδιοκτησίας με τη Λιόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι “Times”, οι Κυπελλούχοι Αγγλίας και χθεσινοί (10.08.2025) νικητές του Community Shield ενημερώθηκαν πλέον οριστικά πως θα αγωνιστούν στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

EXCLUSIVE: Crystal Palace to play in Conference League after defeat in legal battle



Full story by @martynzieglerhttps://t.co/v62aHM0d2z — Times Sport (@TimesSport) August 11, 2025

Αυτό σημαίνει ότι -οριστικά- η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη παίρνει τη θέση τους στο Europa League.