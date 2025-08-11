Αθλητικά

Η Κρίσταλ Πάλας οριστικά στο Conference League της νέας σεζόν

Μια ημέρα μετά την κατάκτηση του Community Shield, η αγγλική ομάδα πήρε δυσάρεστα νέα από το CAS
(ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
(ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Matthew Childs)

Οριστική είναι πλέον η συμμετοχή της Κρίσταλ Πάλας στο Conference League της νέας αγωνιστικής περιόδου (σεζόν 2025-2026).

Μετά από συνεδρίαση, το CAS αποφάσισε να διατηρήσει την απόφαση της UEFA για “υποβιβασμό” της Κρίσταλ Πάλας -από το Europa στο Conference League- εξαιτίας παραβίασης των κανόνων πολυιδιοκτησίας με τη Λιόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι “Times”, οι Κυπελλούχοι Αγγλίας και χθεσινοί (10.08.2025) νικητές του Community Shield ενημερώθηκαν πλέον οριστικά πως θα αγωνιστούν στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Αυτό σημαίνει ότι -οριστικά- η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη παίρνει τη θέση τους στο Europa League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo