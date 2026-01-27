Αθλητικά

Η Λιόν θα τιμήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία

Η γαλλική ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου
Οι παίκτες της Λιόν/ (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στη Γαλλία θα διεξαχθεί κανονικά (29/01/26, 22:00) παρά το αίτημα του Δικεφάλου για αναβολή, λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Στο πολύνεκρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, επτά οπαδοί του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους και τρεις είναι οι τραυματίες, με τους δύο να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η Λιόν με ανακοίνωσή της τόνισε ότι θα τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του Δικεφάλου, που έχασαν τη ζωή τους με τόσο άδικο τρόπο.

Η ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας

«Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ για τον τραγική απώλεια πολλών φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη. Οι σκέψεις όλων μας είναι με τους τραυματίες που δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Φόρος τιμής θα αποδοθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο Groupama Stadium».

