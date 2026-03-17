Η Λίβερπουλ ανανέωσε το συμβόλαιο του Άλισον για μία ακόμη σεζόν

Ο βραζιλιάνος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία των κόκκινων του Μέρσεϊσαϊντ
Ο Άλισον με τη φανέλα της Λίβερπουλ/ Action Images via Reuters/Ed Sykes

Ο Άλισον Μπέκερ συμφώνησε να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ για μία ακόμη σεζόν και θα είναι και του χρόνου ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του Σλοτ, χωρίς να είναι γνωστό αν ο Ολλανδός θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί.

Τη φετινή σεζόν ο Άλισον έχει 33 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ και στις 12 από αυτές έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Συνολικά στην καριέρα του στους κόκκινους ο βραζιλιάνος έχει 331 παιχνίδια και έχει κατακτήσει δύο φορές την Premier League και μία φορά το Champions League.

Αυτή η εξέλιξη μπορεί να φέρνει χαρά στους φίλους της Λίβερπουλ, αλλά θα αφήσει με παράπονο τον Μαμαρντασβίλι, που θα συνεχίσει για μία ακόμα σεζόν να είναι το νούμερο «2» στα γκολπόστ της ομάδας.

