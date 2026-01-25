Η Λίβερπουλ έχει κάνει κρούση στον Τσάμπι Αλόνσο

Μετά από ακόμα μία ήττα από την Μπόρνμουθ (3-2) η Λίβερπουλ φαίνεται πως σκέφτεται να κάνει αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία με τον Τσάμπι Αλόνσο να είναι ο πρώτος στόχος της.

Ο Άρνε Σλοτ είναι σε δύσκολη θέση μετά τα άσχημα αποτελέσματα με τη Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν και η «AS» έγραψε ότι η διοίκηση της ομάδας του Μερσεϊσάιντ έχει ήδη τηλεφωνήσει στον Τσάμπι Αλόνσο με τη συζήτηση να έχει θετικό πρόσημο.

Είναι άγνωστο αν η αλλαγή στην άκρη του πάγκου των κόκκινων αναμένεται να είναι άμεση ή αν θα στηρίξουν τον Ολλανδό μέχρι το τέλος της σεζόν, για να δώσουν και χρόνο στον Αλόνσο να καταστρώσει τα πλάνα του.

Σίγουρα, τα αποτελέσματα της Λίβερπουλ στα προσεχή παιχνίδια της θα κρίνει την παραμονή ή όχι του Σλοτ στην τεχνική ηγεσία, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Ισπανός προπονητής έχει φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ και ήταν μάλιστα μέλος της ομάδας που έκανε την τρομερή ανατροπή στην Πόλη στον ιστορικό τελικό του Champions League κόντρα στη Μίλαν. Με τους κόκκινους έχει κατακτήσει ακόμα, ένα UEFA Super Cup, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Super Cup Αγγλίας.