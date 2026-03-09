«Η Λίβερπουλ έχει συμφωνήσει με τον Τσάμπι Αλόνσο» γράφουν στην Ισπανία

Για οριστική συμφωνία της Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο, με μία μικρή προϋπόθεση, κάνουν λόγο τα ισπανικά Μέσα, που φέρνουν τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Η Mundo Deportivo ανέδειξε ρεπορτάζ της OK Diario, με βάση το οποίο, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει δώσει τα χέρια με τη Λίβερπουλ για συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών, ώστε να αντικαταστήσει τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο των “κόκκινων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως μοναδική προϋπόθεση αναφέρεται να μην κατακτήσει η Λίβερπουλ το Champions League, αφού σε αυτή την περίπτωση, ο Ολλανδός τεχνικός θα παραμείνει στη θέση του για μία ακόμη σεζόν.

Ο Τσάμπι Αλόνσο από την άλλη πλευρά, απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από 6 μήνες στην ομάδα και με αποζημίωση 10 εκατομμυρίων ευρώ, ετοιμάζεται για το επόμενο “βήμα” στην καριέρα του. Όπως στους “μερένγκες” δε, ο Ισπανός προπονητής θα είναι γνώριμο πρόσωπο και στο Άνφιλντ, αφού είχε αγωνιστεί και στη Λίβερπουλ, ως ποδοσφαιριστής.