Τον Χιουν-Μιν Σον της Τότεναμ εξετάζει η Λίβερπουλ για αντικαταστάτη του Σαντιό Μανέ, σε περίπτωση που ο τελευταίος αποχωρήσει από τους κόκκινους.

Τα βρετανικά Μέσα αναφέρουν ότι ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός, βρίσκεται ψηλά στη μετεγγραφική λίστα του Γιούργκεν Κλοπ και θεωρείται η ιδανική λύση για να καλύψει το κενό του Σενεγαλέζου εξτρέμ.

Πάντως οι Άγγλοι υποστηρίζουν, ότι ο Σον έχει προτεραιότητα να παραμείνει κάτοικος Βόρειου Λονδίνου, βοηθώντας τα σπιρούνια να κατακτήσουν τίτλους.

Ο επιθετικός της Τότεναμ, τη φετινή χρονιά είχε μια παραγωγική σεζόν σημειώνοντας 23 γκολ σε 25 συμμετοχές στη Premier League.

