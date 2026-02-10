Αθλητικά

Η Μαντόνα έχει μόνιμη θέση στις κερκίδες της Τότεναμ, όπου και αγωνίζονται οι δίδυμες κόρες της

Ποδοσφαιρόφιλη δηλώνει πλέον η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια
Η Μαντόνα
Η Μαντόνα στην κερκίδα της Τότεναμ / Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Η Μαντόνα έχει γίνει πλέον… ποδοσφαιρομάνα, αφού οι κόρες της αγωνίζονται στις ακαδημίες της Τότεναμ και η ίδια είναι περήφανη μητέρα στις κερκίδες, σε όλα τα παιχνίδια τους.

Οι κόρες της Μαντόνα, Στέλλα και Εστέρε φοράνε τη φανέλα της Τότεναμ, ως μέλη της ομάδας κάτω των 14 ετών των “πετεινών” και η ίδια η σούπερ σταρ της ποπ, βρίσκεται πάντα στην κερκίδα, έχοντας γίνει πλέον ποδοσφαιρόφιλη.

Την προηγούμενη εβδομάδα φωτογραφήθηκε μάλιστα σε δύο σερί αγώνες της Τότεναμ στην εξέδρα, αφού παρακολούθησε τόσο τις κόρες της, όσο και την ομάδα γυναικών στη Women’s Super League.

Η παρουσία της στο Λονδίνο μάλιστα, φαίνεται ότι είναι… αναγκαστική και αποκλειστικά λόγω ποδοσφαίρου, αφού σε μία από τις αναρτήσεις της στο instagram έγραψε: «Θα πλήρωνα τον Θεό για λίγη ηλιοφάνεια!».

Αθλητικά
