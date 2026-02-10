Η Μαντόνα έχει μόνιμη θέση στις κερκίδες της Τότεναμ, όπου και αγωνίζονται οι δίδυμες κόρες της

Η Μαντόνα έχει γίνει πλέον… ποδοσφαιρομάνα, αφού οι κόρες της αγωνίζονται στις ακαδημίες της Τότεναμ και η ίδια είναι περήφανη μητέρα στις κερκίδες, σε όλα τα παιχνίδια τους.

Οι κόρες της Μαντόνα, Στέλλα και Εστέρε φοράνε τη φανέλα της Τότεναμ, ως μέλη της ομάδας κάτω των 14 ετών των “πετεινών” και η ίδια η σούπερ σταρ της ποπ, βρίσκεται πάντα στην κερκίδα, έχοντας γίνει πλέον ποδοσφαιρόφιλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προηγούμενη εβδομάδα φωτογραφήθηκε μάλιστα σε δύο σερί αγώνες της Τότεναμ στην εξέδρα, αφού παρακολούθησε τόσο τις κόρες της, όσο και την ομάδα γυναικών στη Women’s Super League.

Madonna watched on as Spurs hosted WSL defending champions Chelsea at Tottenham Hotspur Stadium



Barclays Women’s Super League. Every Match. Live & On Demand on Football’s New Home, Stan Sport.#StanSportAU #BarclaysWSL pic.twitter.com/SYQTPYyQKZ — Stan Sport Football (@StanSportFC) February 9, 2026

Η παρουσία της στο Λονδίνο μάλιστα, φαίνεται ότι είναι… αναγκαστική και αποκλειστικά λόγω ποδοσφαίρου, αφού σε μία από τις αναρτήσεις της στο instagram έγραψε: «Θα πλήρωνα τον Θεό για λίγη ηλιοφάνεια!».