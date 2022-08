Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κι επίσημα ο Κάρλος Καζεμίρο, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε τα πάντα.

Ο Καζεμίρο αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης για σχεδόν μία 10ετία και μετά από 18 τίτλους και 5 Champions League με τη “Βασίλισσα” αποφάσισε να πάρει μετεγγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” δελέασαν τον Βραζιλιάνο αμυντικό μέσο με το “μυθικό” συμβόλαιο των 18 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και έτσι ολοκλήρωσαν μία από τις μετεγγραφές της σεζόν.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC