Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στα γκολ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα πέτυχε το νικητήριο τέρμα στον αγώνα με την Έβερτον στην Premier League.

Αυτή τη φορά όμως ο πανηγυρισμός από τον Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν διαφορετικός, αφού στο συνηθισμένο “Siu” προστέθηκε και μία κίνηση με τα χέρια στο στήθος του. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξήγησε λοιπόν ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε πλάκα για τη στάση με την οποία κοιμάται στις αποστολές της ομάδας, κάτι που φαίνεται ότι αποτελεί εσωτερικό αστείο μεταξύ των παικτών του Τεν Χαγκ.

Μπορούμε τώρα να αποκαλύψουμε ότι ο πανηγυρισμός του Ρονάλντο ήταν ένα αυτοσαρκαστικό αστείο με τους συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των παικτών στην ομάδα του Έρικ τεν Χαγκ.

Φυσικά, ο Κριστιάνο είναι γνωστός για τη φροντίδα του εαυτού του και τη διασφάλιση ότι είναι πάντα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, κάτι που φυσικά περιλαμβάνει ώρες σκληρής δουλειάς στο γήπεδο προπόνησης και στο γυμναστήριο.

Περιλαμβάνει επίσης την ανάπαυση στις σωστές στιγμές και τη διασφάλιση ότι έχει αρκετό ύπνο για να βοηθήσει την ανάρρωσή του: έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι ο Ρονάλντο κοιμάται πολλές φορές την ημέρα!

Ο πανηγυρισμός του CR7 κόντρα στην Έβερτον ήταν διασκεδαστικά ένας υπαινιγμός για τη στάση στην οποία κοιμάται όταν ταξιδεύει με την ομάδα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους συμπαίκτες του που όλοι θέλουν να μάθουν από αυτόν.

Our no.7️⃣ celebrated his 7️⃣0️⃣0️⃣th club goal in unique fashion on Sunday night…



😴 @Cristiano#MUFC || #PL