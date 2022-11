Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να “πατήσει” πάνω στην πρόσφατη συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο για να λύσει τη συνεργασία τους χωρίς να καταβάλλει αποζημίωση στον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Η συνεργασία του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά μετά το Μουντιάλ 2022 και η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου φαίνεται ότι προσπαθεί να γλιτώσει χρήματα από το συμβόλαιο του.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, οι “κόκκινοι διάβολοι” έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για να “σπάσουν” το συμβόλαιο του Ρονάλντο με δική του υπαιτιότητα και να μη χρειαστεί να του καταβάλλουν ένα ποσό της τάξης των 16 εκατομμυρίων λιρών, που προβλέπει η συμφωνία τους.

EXCLUSIVE: Manchester United begin legal moves to SACK Cristiano Ronaldo over a breach of contract https://t.co/0NWYnXli4M pic.twitter.com/rFvjAH8cKu