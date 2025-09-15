Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι απέλυσε υπάλληλο της που φορούσε μπλούζα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Τέτοια «λάθη» στους «πολίτες» φαίνεται πως δεν περνάνε ατιμώρητα
ΦΩΤΟ REUTERS/Phil Noble

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εντός έδρας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-0, αλλά το ντέρμπι της Premier League είχε και… απόνερα, με έναν εργαζόμενο των πολιτών» να βλέπει την έξοδο από την ομάδα. Αιτία… μια φανέλα των «κόκκινων διαβόλων»!

Η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση του συγκεκριμένου εργαζόμενου, ο οποίος εθεάθη να σερβίρει ποτά στο μπαρ του «Έτιχαντ» φορώντας μπλουζάκι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα της μεγάλης αναμέτρησης!

Όπως τόνισε η Telegraph, η ομάδα ενημερώθηκε για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο μέσω ανάρτησης στο «Χ», που έδειχνε φωτογραφία του υπαλλήλου να προσφέρει μπύρα, ενώ φορούσε μαύρη φανέλα με ευδιάκριτο σήμα της Γιουνάιτεντ.

«Απόλυτο αστείο. Η Σίτι επέτρεψε σε μέλος του προσωπικού της στο μπαρ να φορέσει φανέλα της Γιουνάιτεντ την ημέρα του ντέρμπι», έγραφε η ανάρτηση.

Η φωτογραφία αυτή σήκωσε αρκετό «θόρυβο» στα social media, η αντίδραση των οπαδών της ομάδας ήταν άμεση, με τη Μάντσεστερ Σίτι να απαντά, μέσω του λογαριασμού της: «Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για αυτό. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει πλέον απομακρυνθεί από τη θέση του».

