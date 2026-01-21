Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι αποζημιώνει τους οπαδούς της που είδαν από κοντά το σοκαριστικό 3-1 στην έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ

Οι “πολίτες καλύπτουν το κόστος των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο
ΦΩΤΟ Fredrik Varfjell
ΦΩΤΟ Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS

Η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με… σκυμμένο το κεφάλι από την έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ, χάνοντας με το βαρύ 3-1 στη Νορβηγία, σε ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά από αυτό το κάζο, η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να αποζημιώσει τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο νορβηγικό Βορρά, στην έδρα της Μπόντο, ζητώντας με αυτό τον τρόπο μια “συγγνώμη” για την ήττα της ομάδας.

Κάτι που το ανακοίνωσαν οι αρχηγοί της ομάδας, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ.

“Οι οπαδοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τη θυσία που κάνουν οι οπαδοί μας όταν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να μας υποστηρίξουν εντός και εκτός έδρας και δεν θα την θεωρήσουμε ποτέ δεδομένη. Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι για τους οπαδούς που μας υποστήριξαν, στο παγωμένο κρύο, σε μια δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο. Η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε” αναφέρθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
317
133
112
74
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo