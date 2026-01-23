Η Marca αποθέωσε τον Κωνσταντέλια: «Το αστέρι του ΠΑΟΚ άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού»

Με ηγέτη και game changer τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ “καθάρισε” την Μπέτις μέσα στην Τούμπα (2-0) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και “κλείδωσε” μία θέση για την επόμενη φάση του θεσμού.

Ο ΠΑΟΚ είχε προβληματική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε το ματς στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, και όχι μόνο “γλύκανε” το ¨δικέφαλο του Βορρά”, αλλά “σκόρπισε” τα αμυντικά πλάνα της Μπέτις, ενώ ήταν και αυτός που κέρδισε το πέναλτι από το οποίο ήρθε το 2-0 του Γιακουμάκη.

Θυμίζουμε ότι ο 22χρονος Έλληνας διεθνής άσος δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφου ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Ο Κωνσταντέλιας ήταν τόσο εντυπωσιακός, όπου μέχρι και η Marca έφτασε σε σημείο να τον αποθεώσει, τονίζοντας ότι η παρουσία τους στο χορτάρι της Τούμπας άλλαξε εξ ολοκλήρου την εικόνα του ΠΑΟΚ.

Η αναφορά της Marca στον Κωνσταντέλια:

“Ο Άμπντε, που επέστρεψε μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αγωνίστηκε για περισσότερο από μισή ώρα. Το ίδιο και ο ταλαντούχος Κωνσταντέλιας, το μεγάλο αστέρι της ελληνικής ομάδας, ο οποίος ήταν οριακά έτοιμος για το παιχνίδι, αλλά δεν άργησε να δείξει την επιθετική του διαύγεια: εξαιρετική κίνηση ανάμεσα στις γραμμές και πάσα στον Ζίβκοβιτς, του οποίου η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνθηκε από τον Ορτίθ, τη στιγμή που το γκολ φαινόταν σχεδόν βέβαιο. Μια φάση που δεν άρεσε στον πάγκο της Μπέτις, ο οποίος ζητούσε μεγαλύτερη ένταση και ετοίμαζε νέες αλλαγές.

Ωστόσο, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού, μόλις 22 ετών, άλλαξε ξεκάθαρα την εικόνα του ΠΑΟΚ. Με κίνηση στο κενό χώρο, ξεκίνησε μια φάση που, αφού πέρασε από τα πόδια του Μεϊτέ, κατέληξε σε σέντρα του Γιακουμάκη, με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει με κεφαλιά, εντελώς αμαρκάριστος, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Ένα γκολ που άνοιξε το σκορ και ακολούθησε ο τραυματισμός του Λο Σέλσο, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι, σε ένα διάστημα όπου τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα για τη Μπέτις, καθώς ακυρώθηκε και δεύτερο γκολ της ελληνικής ομάδας ως οφσάιντ.

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πραγματοποίησε ο Μοράντε, ενώ ο Πελεγκρίνι προσπάθησε να σώσει την κατάσταση ρίχνοντας στη μάχη και τον νεαρό Ντάνι Πέρεθ από τις ακαδημίες. Όμως, με τους βερδιμπλάνκος να ανεβαίνουν μαζικά και τον Κωνσταντέλια να καθοδηγεί τις αντεπιθέσεις, το 2-0 έμοιαζε θέμα χρόνου.

Ο Πάου το απέτρεψε αρχικά σε μια κόντρα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα όταν ο Μοράντε υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε εύστοχα ο Γιακουμάκης, βάζοντας οριστικό τέλος στο παιχνίδι”.