Σίνισα Μιχαΐλοβιτς: Διαρρήκτες ακινητοποίησαν τη μητέρα του ενώ κοιμόταν και έκλεψαν το σπίτι της

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Σερβία η είδηση της διάρρηξης του σπιτιού στο οποίο μένει η μητέρα του θρυλικού ποδοσφαιριστή και προπονητή, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, στη Σρέμσκα Καμένιτσα, κοντά στο Νόβι Σαντ.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κατοικία, όπου βρισκόταν η μητέρα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, Βικτόρια. Οι δράστες φέρονται να την ακινητοποίησαν ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια αφαίρεσαν χρήματα και αντικείμενα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας.

Μεταξύ των κλοπιμαίων περιλαμβάνονται προσωπικά ενθύμια από τη σπουδαία καριέρα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, όπως συλλεκτικές φανέλες, τρόπαια, φωτογραφίες και άλλα αναμνηστικά που συνδέονταν με τη μακρά πορεία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι αστυνομικές αρχές του Νόβι Σαντ διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Ο αδελφός του Μιχαΐλοβιτς, Ντράζεν, επιβεβαίωσε το συμβάν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Σερβία, καθώς ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του σερβικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο σπουδαίος παλαίμαχος άσος έφυγε από τη ζωή το 2022, ύστερα από πολυετή μάχη με τη λευχαιμία.