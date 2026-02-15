Η Μαρία Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της από το τουρνουά στο Ντουμπάι

Η Μαρία Σάκκαρη αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο Ντουμπάι και να επικεντρωθεί για τα επερχόμενα τουρνουά στις ΗΠΑ. Αν και πήρε μέρος στην κλήρωση, στο κυρίως ταμπλό στο WTA 1000 τουρνουά, τελικά η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της από το τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, θέλοντας να ξεκουραστεί και να εστιάσει στην προετοιμασία της για τα επερχόμενα WTA 1000 στις ΗΠΑ (Indian Wells (04-15.03.2026) και στο Miami Open (17-29.03.2026)).

Η Μαρία Σάκκαρη προέρχεται από την πολύ καλή παρουσία της στην Ντόχα, όπου έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, και είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθεί στο Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τη θέση της Σάκκαρη στο ταμπλό στο Ντουμπάι πήρε η Ουζμπέκα Καμία Ραχίμοβα. Όπως στην Ντόχα, έτσι και στο Ντουμπάι οι αποχωρήσεις είναι πολλές. Πριν από τη 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια, απέσυραν τη συμμετοχή τους μεταξύ άλλων οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σφιόντεκ, Μάντισον Κις, Μάρτα Κόστιουκ, Βερόνικα Κουντερμέτοβα και η πρωταθλήτρια στην Ντόχα, Καρολίνα Μούχοβα.