Πέτρος Γκαϊδατζής: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του Έλληνα παγκόσμιου πρωταθλητή στην απονομή

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε στις 2 Αυγούστου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ.

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Πέτρος Γκαϊδατζής, και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

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Με την έναρξη του τελικού, ο Γερμανός Φάμπιο Κρες πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε την πρωτιά στα πρώτα μέτρα και ξεχώρισε από τις υπόλοιπες βάρκες, αλλά ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν πτοήθηκε… κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και στα 750 μέτρα κατάφερε να πάρει εκείνος την πρωτοπορία. Σύντομα, ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε διαφορά πάνω από ένα μήκος, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων θέσεων του βάθρου και κωπηλατούσε σταθερά προς το… χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων.

Ο ελληνικός ύμνος ακούστηκε στο Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να πανηγυρίζει έξαλλα τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο του.