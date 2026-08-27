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Αθλητικά

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Με Πελίστρι και Κάτρη οι πράσινοι στη ρεβάνς για την πρόκριση στο Conference League

Στον άξονα ο Νίστρουπ επέλεξε και πάλι το δίδυμο των Καμαρά – Τσιριβέγια
Ο Φακούντο Πελίστρι
Ο Φακούντο Πελίστρι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία (27/08/26, 20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να επιφυλάσσει μερικές εκπλήξεις στην ενδεκάδα του.

Ο Φακούντο Πελίστρι αντικατέστησε τον Σαντίνο Αντίνο στα άκρα της επίθεσης του Παναθηναϊκού, όπου μαζί με τον Βισέντε Ταμπόρδα θα πλαισιώσουν τους Ανδρέα Τετέι και Λιβάι Γκαρσία, που θα είναι η γραμμή κρούσης.

Ο Κάτρης επιλέχθηκε αντί του Καλάμπρια στο δεξιό άκρο της άμυνας, ενώ η υπόλοιπη τριάδα είναι η ίδια με αυτή του πρώτου ματς που έληξε 2-2.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Τσιριβέγια, Καμαρά, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Γκαρσία, Τετέι.

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