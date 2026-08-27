Μπραν – ΠΑΟΚ: Με Εντιαγέ και Λουσέ οι Θεσσαλονικείς στην κρίσιμη ρεβάνς του Conference League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη Νορβηγία (27/08/26, 20:00, Newsit.gr, Open TV) και ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την ενδεκάδα που επέλεξε με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι Μιχαηλίδης, Σορετίρε, Λουσέ και Εντιαγέ πήραν τις θέσεις των Ελουστόντο, Καμαρά, Τάισον και Μύθου σε σχέση με το πρώτο ματς της Τούμπας, που έληξε 1-1 και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για την είσοδο στο Conference League.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Σορετίρε, Λουσέ, Χατσίδης, Εντιαγέ.