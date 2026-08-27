Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μπραν – ΠΑΟΚ: Με Εντιαγέ και Λουσέ οι Θεσσαλονικείς στην κρίσιμη ρεβάνς του Conference League

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League
Ο Λουσέ
Ο Λουσέ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη Νορβηγία (27/08/26, 20:00, Newsit.gr, Open TV) και ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την ενδεκάδα που επέλεξε με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι Μιχαηλίδης, Σορετίρε, Λουσέ και Εντιαγέ πήραν τις θέσεις των Ελουστόντο, Καμαρά, Τάισον και Μύθου σε σχέση με το πρώτο ματς της Τούμπας, που έληξε 1-1 και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για την είσοδο στο Conference League.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Σορετίρε, Λουσέ, Χατσίδης, Εντιαγέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
102
100
65
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo