Η Μαρία Σάκκαρη έκανε «άλμα» 18 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών

Η Μαρία Σάκκαρη έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν στο τουρ της WTA και μετά την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά στη Ντόχα, έκανε “άλμα” 18 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών.

Αποκλείοντας δύο παίκτριες του top10 στην Ντόχα, μεταξύ των οποίων και η Ίγκα Σφιόντεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη “εκτοξεύτηκε” στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας στο Νο34 της WTA.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει φθάσει στο παρελθόν μέχρι και την τρίτη θέση του κόσμου, αλλά η κακή περσινή της σεζόν, όπου ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς, την είχε οδηγήσει πολύ χαμηλά στην κατάταξη.

Ως εκ τούτου, αναζητά πλέον την επιστροφή της στο top10 και έχει καλές πιθανότητες να το πετύχει, με δεδομένο ότι έχει να υπερασπιστεί ελάχιστους βαθμούς και στο υπόλοιπο της σεζόν.