Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Μοντρεάλ, η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στις ΗΠΑ και μετά την εξαιρετική της πορεία στην Ουάσινγκτον, ελπίζει σε αντίστοιχη εικόνα και στο “1000άρι” τουρνουά του Σινσινάτι.

Η Σάκκαρη θα ξεκινήσει από τους “32” της διοργάνωσης και έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους της, με τη νικήτρια του αγώνα Εκατερίνα Αλεξάντροβα – Σοράνα Κιρστέα να αποτελεί το πρώτο εμπόδιο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Στη συνέχεια η κλήρωση έφερε τις Πέτρα Μάρτιτς, Καρολίνα Μούχοβα και Μπεατρίς Χαντάν Μάια, ως πιθανούς αντιπάλους της Σάκκαρη στους “16”, ενώ στα προημιτελικά είναι πιθανό να διασταυρωθεί ξανά με την Τζέσικα Πεγκούλα, Νο3 στον κόσμο και στα ημιτελικά με την Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη.

