Η Μαρία Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα στο Australian Open τα ξημερώματα της Κυριακής

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λεόλια Ζανζάν στο πρώτο φετινό παιχνίδι του Australian Open στη Margaret Court Arena.

Η ώρα του Australian Open. Το πρώτο Grand Slam της σεζόν ξεκινάει τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1/2025), με τη Μαρία Σάκκαρη να μπαίνει πρώτη στον… χορό.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) θα τεθεί αντιμέτωπη με την Γαλλίδα (Νο.101) στις 2.30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο τενιστριών και η νικήτρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο είτε με τη Μίρα Αντρέεβα (No.8), είτε με την Ντόνα Βέκιτς (No.70).

Το πρόγραμμα στα τρία μεγάλα γήπεδα

Rod Laver Arena (02.30)

Σάσνοβιτς-Παολίνι

Ζβέρεφ-Ντιάλο

(10.00)

Σαμπαλένκα-Ραζαονά

Αλκαράθ-Γουόλτον

Margaret Court Arena (02.30)

Σάκκαρη-Ζανζάν

Σερούντολο-Ζανγκ

(10.00)

Μπούμπλικ-Μπρούκσμπι

Σαγουάνγκο-Ραντουκάνου

John Cain Arena (02.00)

Φέρι-Κομπόλι

Σβιτολίνα-Μπούκσα

(08.00)

Τιάφοου-Κούμπλερ

Ντανίλοβιτς-Γουίλιαμς