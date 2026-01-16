Η Μαρία Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα στο Australian Open τα ξημερώματα της Κυριακής

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λεόλια Ζανζάν στο πρώτο φετινό παιχνίδι του Australian Open στη Margaret Court Arena.
Η ώρα του Australian Open. Το πρώτο Grand Slam της σεζόν ξεκινάει τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1/2025), με τη Μαρία Σάκκαρη να μπαίνει πρώτη στον… χορό.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) θα τεθεί αντιμέτωπη με την Γαλλίδα (Νο.101) στις 2.30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.
Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο τενιστριών και η νικήτρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο είτε με τη Μίρα Αντρέεβα (No.8), είτε με την Ντόνα Βέκιτς (No.70).
Το πρόγραμμα στα τρία μεγάλα γήπεδα
Rod Laver Arena (02.30)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σάσνοβιτς-Παολίνι
Ζβέρεφ-Ντιάλο
(10.00)
Σαμπαλένκα-Ραζαονά
Αλκαράθ-Γουόλτον
Margaret Court Arena (02.30)
Σάκκαρη-Ζανζάν
Σερούντολο-Ζανγκ
(10.00)
Μπούμπλικ-Μπρούκσμπι
Σαγουάνγκο-Ραντουκάνου
John Cain Arena (02.00)
Φέρι-Κομπόλι
Σβιτολίνα-Μπούκσα
(08.00)
Τιάφοου-Κούμπλερ
Ντανίλοβιτς-Γουίλιαμς